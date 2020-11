„Vorstellung, dass der Westen Muslime angreift“

Der widerwärtige Anschlag vom zweiten November in Wien reiht sich ein in eine Serie an islamistischen Angriffen in Frankreich, Belgien, Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Seit Jahren kämpfen westliche, liberale Demokratien mit dem Thema; dem Terror ein Ende zu setzen, ist uns bisher nicht gelungen. Woher dieser Hass auf Europa kommt, hat krone.tv-Journalistin Damita Pressl diese Woche bei „Moment Mal“ gefragt.