Tragödie von Kaprun: „Ich fühle große Dankbarkeit“

Darüber reden hat mir sehr geholfen. Und inzwischen fühle ich eine unglaubliche Dankbarkeit. Dankbar, dass ich noch hier bin. Denn vor Kaprun war ich dabei, als 1972 der Überfall auf die Olympischen Spiele in München passierte und auch, als in München beim Oktoberfest 1980 die Bombe in die Luft ging. Irgendwie bin ich immer davongekommen.