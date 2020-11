Corona: Umsatzersatz „wird viele Betriebe retten“

Handel und Handwerk hoffen ebenfalls auf Unterstützung

Die Sparten Gewerbe und Handwerk bzw. Handel appellierten in Stellungnahmen am Freitag an die Regierung, ebenfalls in den Genuss von Hilfen zu kommen, denn auch ihr Geschäft komme im November de facto zum Erliegen. Die Unterstützung für Gastronomie und Hotellerie sei wichtig, sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik, doch für ihn greifen diese Hilfen ohne den Handel zu kurz. „Wir sind im Handel gerade in den Einkaufsstraßen und in den Einkaufszentren gemeinsam unterwegs“, so Trefelik, „wir sind symbiotisch aufeinander angewiesen.“ Nicht alle Bereiche des Handels seien gleichermaßen betroffen, aber es müsse gemessen an den Umsatzrückgängen auch für den Handel einen Ersatz für die Ausfälle geben.