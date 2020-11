Nach Carrera-Spiel geben Linzer nun bei DKT Gas

Schon um neue Rennstrecken erweitert

Das Crazy-Driver-Spiel soll ständig weiterentwickelt werden, die App wurde bereits um zusätzliche Rennstrecken ergänzt, auch so wird immer wieder an Verbesserungen gefeilt. Abseits davon liegt nun der Fokus auf der DKT-smart-Version, die die Linzer entwickeln. Diese soll noch heuer in Produktion gehen.