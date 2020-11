Tests nun erst nach vier Tagen

Die lange Wartedauer auf Beprobungen durch Rotkreuz-Mitarbeiter liege nicht an mangelnden Kapazitäten, sondern vielmehr an einem wichtigen Zeitfaktor, der die neue Teststrategie bestimmt, heißt es. Denn mehrere wissenschaftliche Studien hätten gezeigt, dass eine Infektion frühestens am vierten Tag nachgewiesen werden kann: „Wir bitten daher alle Kontaktpersonen um etwas Geduld.“