Anita Pallenberg: Muse, Drogen und Rock‘n‘Roll

Pallenberg wird oft als „Groupie im Umfeld der Rolling Stones“ beschrieben. Für Journalist und Autor Wells ist das zu eng gefasst. Eine „Pionierin der offenen Sexualität“ sei sie etwa gewesen, meint er, eine „Inspiration für andere“ und eine Vorkämpferin des Feminismus. Den Beweis dafür will er mit vielen Fakten antreten, die bis in die Kindheit Pallenbergs zurückreichen. Schon früh bewegte sich die 1942 in Rom geborene Pallenberg in Kunstkreisen. „Sie hing mit Fellini und seinen Kollegen während der Dolce Vita-Blütezeit 1959 in Rom ab und machte 1963 die Bekanntschaft progressiv ausgerichteter Künstler wie Warhol, Ginsberg, Corso und Ferlinghetti in New York.“