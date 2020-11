Gesund durch den Alltag

Ihr Buch „Natur wirkt“ spiegelt ihre Auffassung dessen wider, was Gesundheit und was Heilung ist: „Entstanden durch viele Gespräche mit betroffenen Menschen, immer mit dem Blick auf das Ganzheitliche, bietet mein Einmaleins der Gesundheit einfache Lösungen an - und das bewusst ohne Fremdworte und Fachjargon, um Schwellenängste abzubauen. “