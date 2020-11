Platter: „Zahlen nehmen dramatische Ausmaße an“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Donnerstag angesichts der stark steigenden Coronavirus-Zahlen von einer „überaus besorgniserregenden“ Entwicklung gesprochen. Die Zahlen würden „dramatische Ausmaße“ annehmen, meinte Platter und verwies auf 2000 positive Testergebnisse in den vergangenen zwei Tagen allein in Tirol.