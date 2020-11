Schwer adipöser 38-jähriger Corona-Patient starb

Mit akuten Atemproblemen wurde ein schwer übergewichtiger 38-jähriger Covid-19-Positiver aus dem Bezirk Linz-Land am Dienstag Vormittag ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz eingeliefert. Sein Gesundheitszustand war so schlecht, dass der schwer kranke Mann sofort in die Intensivstation eingeliefert wurde. Dort kam es zu einer weiteren Verschlechterung, der Adipöse musste bereits reanimiert werden, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Insgesamt waren von der Einlieferung bis zum Versterben nur zwei bis drei Stunden vergangen.