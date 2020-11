Digital Berufe entdecken

Soziale Berufe werden häufig als „weiblich“ angesehen und sind so für junge Burschen oft unattraktiv. Um Heranwachsende auch für Jobs abseits der gängigen Klischees zu begeistern, findet jährlich der Boys’ Day statt. An diesem Infotag wird vorrangig über Jobs im Gesundheitsbereich oder in der Kinderbetreuung informiert. Coronabedingt müssen dieses Jahr am 12. November alle Veranstaltungen digital stattfinden.