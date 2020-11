„Masked Singer“: Sylvie Meis steckte im Alpaka

„Ja, das ist Größe 36“, verriet Meis sogleich ihre Schuhgröße. „Ich musste die ganze Zeit so lachen!“ Für sie sei die Teilnahme an der Show eine ganz besondere Erfahrung gewesen, so die Niederländerin. „Ich wollte wirklich mal jemand anderes sein, und wie geht das besser als bei ,The Masked Singer‘? Ich musste dieses aufgedrehte Alpaka spielen - und war schon nach der ersten Minute müde.“