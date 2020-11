Ludwig: „Der Terror hat tiefe Wunden geschlagen“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat sich am Tag nach der beispiellosen Terrorattacke auf Österreichs Hauptstadt bestürzt gezeigt. „Der Schmerz sitzt jetzt sehr tief in unserer Stadt“, so Ludwig mit Verweis auf die vier Todesopfer und 23 Verletzten. Zumindest diesbezüglich hatte er am Dienstagnachmittag gute Nachrichten: Zehn Personen, die bei dem Anschlag verletzt wurden, konnten mittlerweile in häusliche Pflege entlassen werden. 13 Verletzte befinden sich noch im Krankenhaus, drei von ihnen in kritischem Zustand. Bei vier Schwerverletzten konnte mittlerweile die akute Lebensgefahr gebannt werden.