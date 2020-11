Lehrling (18) fesselte seine eigene Mutter

Angeklagter räumte Vorwürfe ein

Es geht um den Vorwurf der Freiheitsentziehung unter „besonderen Qualen“. Abgespielt hat sich das Ganze heuer am 30. August in einer Wohnung in Puch bei Hallein: Der Lehrling war angetrunken – es gab Streit mit der Mama, da er ihr Auto benutzte. „Jetzt zeige ich dir mein wahres Ich“: Diese Worte hat er im Streit geäußert und seine Mutter daraufhin mit besonders reißfestem Klebeband gefesselt – an den Händen und Beinen, sogar den Mund klebte er ihr zu. Ganze 45 Minuten lang konnte sich die Frau nicht befreien.