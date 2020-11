Jobs, die gefragt sind und glücklich machen

Arzt

Wenn es darum geht, dem Leben einen Sinn zu geben und anderen zu helfen, steht dieser Job seit jeher hoch im Kurs. Kein Wunder, denn nirgendwo sonst sind Sie näher am Menschen dran. Um zu wenige, offene Stellen müssen Sie sich ebenfalls keine Gedanken machen - im Gegenteil: Profis werden in Krankenhäusern und Ordinationen stets gesucht. Vor allem in ländlichen Gebieten ist die Situation inzwischen sogar prekär: So blieben in Österreich etwa laut der Österreichischen Ärztekammer 2019 68 Kassenstellen für Allgemeinmedizin unbesetzt, viele weitere Ärzte erreichen demnächst ihr Pensionsalter. Als Arzt genießen Sie in der Gesellschaft zudem nach wie vor großes Ansehen und dürfen sich auf ein hervorragendes Gehalt freuen. Sie sollten jedoch berücksichtigen, dass mit einer solchen Position viel Verantwortung einhergeht - nicht jeder Mensch ist dem gewachsen. Wer als Arzt tätig sein möchte, muss außerdem ein jahrelanges Studium auf sich nehmen, das interessant sein kann, aber auch viel Zeit und Durchhaltevermögen in Anspruch nimmt.