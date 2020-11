Salzburg spielt mit Trauerflor gegen die Bayern

Red Bull Salzburg wird der Opfer des Terroranschlags in Wien beim Champions-League-Heimspiel gegen Bayern München am (heutigen) Dienstagabend (21.00 Uhr/live Sky) mit einer Schweigeminute gedenken und auf den Dressen Trauerflor tragen. Das gab der Fußball-Serienmeister am Vormittag gegenüber der APA bekannt.