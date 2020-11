„Eine Ausgangssperre ist es sicher nicht“

Die Corona-Situation im Inland und im Ausland, wie es mit den Schulen und im Handel weitergeht und was jetzt im Lockdown wirklich erlaubt ist und was nicht - das sind die Themen in unserer krone.tv-News-Sendung am Montag, den 02. November. Zu Gast per Skype zugeschaltet ist Moritz Moser, er ist Politikwissenschafter und beschäftigt sich vor allem mit Verfassung und Verwaltung. Was wir ab Dienstag dürfen, was nicht, und was trotz der langen Vorbereitungszeit immer noch nicht so genau definiert ist, das bespricht er mit Damita Pressl.