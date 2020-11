Schweigeminute an Schulen für enthaupteten Lehrer

Premierminister Jean Castex und Bildungsminister Jean-Michel Blanquer besuchten eine Volksschule in Conflans-Sainte-Honorine. In dem Pariser Vorort hatte Paty an einer anderen Schule gelehrt. Sie sangen mit den Kindern unter anderem die Marseillaise, Frankreichs Nationalhymne. Trotz strenger Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen Corona hat in Frankreich an diesem Montag die Schule wieder begonnen.