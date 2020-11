Armie Hammer will nicht nur hübsches Gesicht sein

„Leiste harte Arbeit“

Wie so oft ist er auch dort der gut aussehende Hauptdarsteller. Doch darauf will der 34-Jährige sich nicht reduzieren lassen. In einem Interview mit „Total Film“ sagte der Star, der auch aus Filmen wie „Codename U.N.C.L.E“ oder „Die Berufung“ bekannt ist, dass ihm auch bei Castings bereits wichtig ist, die Filmemacher von seinem Können und nicht nur von seinem Gesicht zu überzeugen.