24-Jähriger aus Villach starb bei Kollision

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Allerheiligentag neben dem Friedhof in Rosegg ereignet. Eine Alkolenkerin (31) hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Ihr Beifahrer (24) starb noch an der Unfallstelle. Drei Insassen wurden verletzt.