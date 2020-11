20-Jähriger setzte drei Mülltonnen in Brand

Der 20-Jährige hat am 31. Oktober zwischen 19.40 Uhr und 21 Uhr im Stadtteil St. Peter in Klagenfurt an drei verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Mülltonnen konnten rasch von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gelöscht werden. Da er vor einem Zeugen mit der Brandstiftung geprahlt hatte, konnte er ausgeforscht werden. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.