Hubschrauber „Libelle“ barg verirrte Wandererin

Aufstieg über Jagdhütte

Aus diesem Grund stieg sie über die Forststraße und einen Jagdsteig bis zu einer Jagdhütte auf, verpasste dort jedoch die Abzweigung in den „Brunnlahngang“ und kam weiter südöstlich in weglosem Gelände auf einen Rücken, welchem sie folgte. Das Gelände steilt im oberen Bereich des Rückens zunehmend auf und geht in ein teilweise 60-70° steiles von Schrofen durchsetztes Felsgelände über. Trügerischer Weise sieht man, von unten gesehen, hinter diesem Gelände ein Feld mit Legföhren. Dies vermittelt den Eindruck, dass man nach Erreichen der oberen Grenze des Steilbereiches in flacherem Gelände weiter bergan steigen kann.