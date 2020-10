Rückt Red-Bull-Ausstieg aus Formel 1 immer näher?

Ferrari-CEO Louis Camilleri sagte der „Gazzetta dello Sport“ unterdessen, dass ein Einfrieren der Motoren gegen den Geist der Formel 1 sei. Das große Projekt der Zukunft sei es, die Power Units so umzurüsten, dass sie mit CO2-freien Kraftstoffen betrieben werden können. „Von 2022 an werden die Regeln vorsehen, dass wir zehn Prozent Ethanol im Treibstoff haben, aber die FIA (Automobil-Weltverband, Anm.) will so schnell wie möglich auf 100 Prozent gehen“, so Camilleri.