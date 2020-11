Viele Gefahren lauern auf herbstlichen Straßen

Anhalteweg mit Sommerreifen verdoppelt

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner beruft sich in seinem Appell an die Autolenker auf den Bremstest eines Reifenherstellers bei Schneefahrbahn: Der Anhalteweg mit Winterreifen bei 30 km/h beträgt 31 Meter, mit Sommerreifen ist er doppelt so lang. Bei winterlichen Fahrverhältnissen ist eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern vorgeschrieben, wer mit weniger unterwegs ist, könnte bei einem Unfall auch mit seiner Versicherung Probleme bekommen.