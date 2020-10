Corona bringt „neunerhaus“-Ärztezentrum ans Limit

Das „neunerhaus“-Gesundheitszentrum in Wien-Margareten, in dem obdachlose und nicht versicherte Personen versorgt werden, befindet sich infolge des Coronavirus am Kapazitätslimit. „Seit die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie den Zugang zu medizinischer Versorgung für obdachlose oder nicht versicherte Menschen erschweren, wird der Andrang bei uns größer und wir stoßen an unsere Grenzen“, berichtete Geschäftsführerin Elisabeth Hammer am Freitag.