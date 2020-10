300.000 Euro für neue Eishalle kommen vom Land

Es ist öffentlich: Wie Sportreferent LH Peter Kaiser am Freitag mitteilte, wird das Land Kärnten das Ferlacher Vorhaben finanziell unterstützen. Für Eishalle und Sporthotel werden 300.000 Euro locker gemacht. 100.000 Euro an Regionalförderung kommen über das Maßnahmenprogramm LEADER der Europäischen Union. Der entsprechende Beschluss soll in der nächsten Regierungssitzung am Dienstag fallen.