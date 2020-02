Neue Eishalle samt Hotel in Ferlach ist jetzt fix

Energieautark und hochmodern - so soll die Ganzjahreseishalle mit einem Sporthotel in Ferlach werden. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde dafür der Baurechtsvertrag beschlossen. Auch der Umbau des Hauptplatzes soll je nach Wetterlage demnächst fortgesetzt werden. Und ein Gehweg vom Bahnhof Weizelsdorf nach Kappel soll für mehr Sicherheit sorgen.