Erstmals mehr als 90.000 Neuinfektionen in den USA

Steigende Intensiv-Auslastung in Frankreich

In Frankreich erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten auf mehr als 36.000. In den vergangenen 24 Stunden seien 250 weitere Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Corona-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, stieg auf 3147.