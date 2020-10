Österreich-Reisewarnung jetzt für ganz Tschechien

Tschechien hatte zuletzt aufgrund der massiv gestiegenen Corona-Zahlen sogar eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Gemessen an der Einwohnerzahl zählt Tschechien neben Belgien zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern. Zuletzt hatte Prag mitten in der Krise den Gesundheitsminister gewechselt.