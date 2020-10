Komet „Tschuri“ ist innen weicher als Milchschaum

„Philae“-Abdruck erinnert an Totenschädel

„Die an ,Philae‘ angebrachten Sensoren zeigten an, dass der Lander sich an vier Stellen in die Oberfläche hineingegraben und so höchstwahrscheinlich das darunterliegende, urzeitliche Eis freigelegt hatte“, so Forscher O‘Rourke. Dabei habe der Lander im weichen Felsen und im Eis Abdrücke hinterlassen, die an einen Totenschädel erinnern. Damit hatten die Wissenschaftler Zugang zu 4,5 Milliarden Jahre alter Materie, die nicht seit Ewigkeiten der Weltraumverwitterung ausgesetzt war.