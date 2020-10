Mehr als 600 Kinder von Dschihadisten noch in Haft

Zudem gehen die Experten Thomas Renard und Rik Coolsaet des Brüsseler Egmont-Instituts von 385 bis 460 erwachsenen Männern und Frauen aus, die in Syrien inhaftiert sind. Für Deutschland geben sie die Zahl mit zwischen 80 und 100 an, davon etwa 50 Frauen. In die Studie wurden elf europäische Länder einbezogen. Sie machen aus ihrer Sicht „mehr als 95 Prozent“ aller Europäer unter den europäischen Kämpfern in Syrien aus.