Thiem hatte Spaß, aber: „Steigerung muss her!“

Zwar ging Thiem sogar mit zwei Breaks 5:1 in Führung, gab diese dann aber überraschend beide wieder her. Erst ein neuerliches Break rettete er zum 6:4. Der zweite Satz war ein ähnliches Auf und Ab, erneut gab Thiem zweimal den Aufschlag ab, was ihn selbst ärgerte, erst nach 1:48-Stunden stand das 6:4, 7:5 fest. „Die letzten Games waren von der Intensität her schon richtig gut“, freute sich Dominic. „Diese Rückkehr hat echt Spaß gemacht.“