Adventmärkte in Linz finden eingeschränkt statt

Auch Alkohol wird‘s geben

Im Gegensatz zu den Grazern, die ihre Advent-Veranstaltungen – wie berichtet – heuer trocken legen und auf Punsch- und Gastrostände verzichteen, bleibt in Linz alles beim Alten. „Es wird Konsumation und natürlich auch Alkohol geben“, so Baier. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, der Abstand von ein bis zwei Metern sollte eingehalten werden. Neu soll heuer erstmals das „Frequenzmanagement“ sein. So sind im Volksgarten maximal 2200 Besucher, am Hauptplatz 1100 erlaubt. Wie man das im Detail kontrollieren will – etwa mit fixen Ein- und Ausgängen – will Baier mit SP-Stadtchef Klaus Luger heute, Mittwoch, bekanntgeben.