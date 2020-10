Emily Ratajkowski ist zum ersten Mal schwanger

Im Magazin kündigt sie an, ihr Kind „geschlechtsneutral ohne erzwungene Geschlechts-Stereotypen“ erziehen zu wollen: „Das erste, was die Leute mich oder meinem Mann fragen ist, was willst du denn am liebsten bekommen. Und ich verrate dann, dass wir das Geschlecht unseres Kindes nicht herausfinden sollen. Am liebsten bis es 18 ist und das dann uns mitteilt. Dann lachen alle.“