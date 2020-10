Große Angst vor dem Kontrollverlust!

Haben wir die Lage noch im Griff, oder hat uns eher schon das Virus im Griff? Diese Frage stellt sich angesichts der dramatischen Zahlen bei den Neuinfektionen. So wurden am Samstag 3614 Neuansteckungen ins Meldesystem eingespeist - erneut ein absoluter Negativrekord. Nur zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 1747 Neuinfektionen. Es gab also eine Verdoppelung in sieben Tagen!