Kämpfende Kühe verletzten Landwirt in Krems

Freitagmorgen wollte ein 59-jähriger Landwirt auf seinem Anwesen in der Gemeinde Krems in Spittal zwei kämpfende Kühe trennen und wurde dabei von den Tieren gegen einen Holzzaun gestoßen. Dabei kam er zum Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Kopfbereich zu. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das KH Spittal/Drau gebracht.