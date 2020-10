Grillitsch: Zur Pause ging es in den Kreißsaal

Normalerweise ist das kein gutes Zeichen für einen Kicker - doch an diesem Donnerstag hat Grillitsch wohl um seine Auswechslung gebeten. Der 25-jährige Niederösterreicher wollte schließlich die Geburt seines Kindes nicht verpassen. Also hieß es zur Pause runter vom Feld und ab in den Kreißsaal zu Frau Hannah.