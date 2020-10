Budget‘21 leidet an Corona: 401 Mio. Euro Schulden

Virus lässt Budgetzahlen in den Keller rasseln

Doch warum lässt das Virus die Budgetzahlen in den Keller rasseln und derart tiefrot werden? Weil es etwa um 143 Millionen weniger vom Bund gibt, das sind sogenannte Ertragsanteile. Weil aber auch das Land ein 100-Millionen-Konjunkturpaket geschnürt hat. Davon werden 29 Millionen in den Bereich Gesundheit und Soziales fließen, 13 Millionen in die Bildung und zehn Millionen in den Tourismus. Wohlgemerkt: zusätzlich.