Forscher: Erreger könnte auf Menschen überspringen

Wissenschaftler der University of North Carolina in Chapel Hill konnten bei Versuchen mit Zellkulturen zeigen, dass sich das Schweine-Virus schnell im menschlichen Lungen- und Verdauungstrakt ausbreitet und dort vermehrt. Das Risiko einer weiteren gefährlichen Pandemie werde daher als sehr hoch eingestuft, berichten die Forscher im renommierten Magazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).