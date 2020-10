Pkw gegen Leitschiene: Lenkerin schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der Friesacher Straße in der Gemeinde Mölbling: Eine 28-Jährige aus Althofen war Dienstag in Schleudern gekommen und gegen die Leitschiene geprallt. Der Anprall war so wuchtig, dass der PKW wieder auf die Fahrbahn Richtung Friesach zurückkatapultiert wurde.