Whistleblower und Minister zum U-Ausschuss geladen

Auskunft geben sollen auch jene zwei Whistleblower, welche seit 2015 Hinweise zu Unstimmigkeiten in der Bank an die Behörden übermittelt hatten. In diesem Zusammenhang ist auch die Ladung von Schelling zu sehen, der in dieser Zeit Finanzminister war. „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir weitere Finanzminister laden müssen“, meint SPÖ-Fraktionssprecher Roland Fürst.