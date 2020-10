Bayern: Kabinen-Chaos kurz vor der Doppelpack-Gala

Denn, wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, durften sich ÖFB-Star David Alaba und seine Kollegen nicht im Stadion auf das Spiel vorbereiten. Nein, sie mussten zurück in die Schule! Grund dafür waren die strengen Corona-Regeln, die in den Katakomben der Arminia-Arena nicht zu 100 Prozent umgesetzt werden konnten, heißt es. Die Bayern brauchten also eine neue Kabine.