Menschen mit Behinderung: Auszeit für Angehörige

Menschen mit Behinderung leben oft weit über das Jugendalter hinaus noch zu Hause. Um den Angehörigen eine Auszeit von der oft anstrengenden Pflege zu ermöglichen, bieten die Lebenshilfen Soziale Dienste in Graz nun eine „Kurzzeitbegleitung“ an, die man auch tage- und wochenweise in Anspruch nehmen kann.