Rechnungshof soll Leitspital-Kosten vor Bau prüfen

Während die schwarz-rote Landesregierung den Bericht als Auftrag für das neue Krankenhaus in Stainach-Pürgg sieht, fühlt sich auch die „bissige“ obersteirische Anti-Leitspital-Initiative in ihrer Kritik bestätigt. „Biss“-Sprecher Helmut Gassner richtet nun eine von 113 Unterzeichnern unterstützte Petition an Landtagspräsidentin Manuela Khom, in der eine Vorab-Prüfung des Zentralkrankenhauses in Stainach-Pürgg verlangt wird: „Der Landtag möge den Landesrechnungshof beauftragen, die Optionen einer wirtschaftlichen und sachgerechten Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen darzustellen“, heißt es darin.