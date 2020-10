Rechnungshof nimmt Liezener Spitäler auseinander

Schon als Übergangslösung empfiehlt der LRH eine Zentralisierung der Chirurgie in Rottenmann, da eine chirurgische Vollversorgung aus personellen Gründen an beiden Standorten nicht mehr möglich ist. Seit Jahren können genehmigte Ärzte-Dienstposten nicht mehr besetzt werden. Dasselbe gilt für die Gynäkologie- und Geburtenstationen in Rottenmann und Schladming - auch hier wird bis zum Bau des Leitspitals eine Zentralisierung in Rottenmann empfohlen. „Beim Betrieb eines Spitals geht es uns in erster Linie um eine hohe Behandlungsqualität, gepaart mit einer hohen Patientensicherheit“, sagt Rechnungshofdirektor Heinz Dobresch.