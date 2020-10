„Direktion wollte die Schließung vertuschen“

Wie das Land mitteilte, sind in der Schule vier Lehrer sowie zehn Schüler mit dem Virus infiziert. Seitens der Leitung „wurde im Lehrkörper aber niemand informiert, wer genau betroffen ist“, wie die Lehrperson betont. Zudem brisant: „Schon Anfang der Woche gab es zwei Klassen, in denen Fälle auftraten. Das wurde aber uns verschwiegen. Die betroffenen Kinder aus den Klassen wurden nicht nach Hause geschickt.“ Stattdessen wurde auch den Kindern nicht gesagt, was vor sich geht. „Sie mussten im Schulgelände gesondert alleine sitzen und weinten, weil sie dachten, sie hätten etwas falsch gemacht. Das war schrecklich!“ Fahrlässig war zudem, dass in einer der Klassen, in der eine Lehrperson infiziert war, „Supplierungen durch andere Lehrer stattfanden“.