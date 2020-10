42 Schulklassen in Tirol sind in Quarantäne

Hier ein Überblick über die Lage in Tirols Schulen:

• Anzahl der Klassen in Quarantäne: 42

• Anzahl der Klassen im Distance Learning: 55

• Anzahl der SchülerInnen in Quarantäne: 1324

• Anzahl der LehrerInnen in Quarantäne: 132

• Positive Fälle gesamt: 453, davon genesen: 193, somit aktiv positiv: 260 (SchülerInnen: 207; LehrerInnen: 43, sonstige Bedienstete: 10)