Fußgänger (15) wurde in Innsbruck von Auto erfasst

In Klinik wieder aufgetaucht

Nach kurzer Zeit verließ der Fußgänger aber noch vor Eintreffen der verständigten Polizeistreife die Unfallstelle. „Eine Fahndung nach dem flüchtenden Fußgänger verlief vorerst ergebnislos“, so die Polizei. Erhebungen ergaben aber, dass der Jugendliche sich in der Zwischenzeit selbständig in die Innsbrucker Klinik zur ärztlichen Behandlung begeben hatte.