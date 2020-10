Kelag-Kraftwerke stehen wegen Corona still

Die Kraftwerke am Fluss Dečan versorgen die Stadt Dečani mit Strom. Der Geschäftsführer von Kelag International, Christian Schwarz: „Sie verhindern die häufigen Stromabschaltungen in der Region. Die 4000 Bewohner sind aber vor allem froh über die Werke, weil 80 Prozent des Stroms im Kosovo in ungesunden thermischen Anlagen produziert werden.“