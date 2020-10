Merkel will Brexit-Abkommen „nicht um jeden Preis“

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Großbritannien zu einem Entgegenkommen in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit aufgefordert. „Wir wollen ein Abkommen, aber natürlich nicht um jeden Preis“, sagte Merkel am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. Ziel müsse „ein faires Abkommen sein, von dem beide Seiten profitieren können“.