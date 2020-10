Landtag beschließt heute geplante Wahlrechtsreform

Die Koppelung der Klubfinanzen an die Frauenquote im Klub tritt mit der nächsten Legislaturperiode in Kraft. Beträgt der Frauenanteil mindestens 40 Prozent, gibt es um drei Prozent mehr Geld. Derzeit erfüllen dieses Kriterium nur die Grünen und die SPÖ. Mit der Regelung orientiert man sich an dem seit dem Vorjahr geltenden Passus im Klubfinanzierungsgesetz des Bundes, der ebenfalls drei Prozent mehr Mittel ab 40 Prozent Frauenanteil vorsieht. Auf Landesebene gab es Derartiges bisher noch nicht. Oberösterreich, das nach der letzten Landtagswahl 2015 mit einer reinen Männerriege als Landesregierung (mittlerweile sitzen zwei Frauen in der Landesregierung, Anm.) in die Kritik geraten war, ist hier Vorreiter.